​"Голос" опасается снижения рейтинга из-за ухода Вакарчука

Партия "Голос" считает, что сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком негативно повлияет на ее рейтинги.
"Это абсолютно точно негативно повлияет на рейтинги " Голоса " в краткосрочной перспективе. Мы это понимаем, потому что многие люди голосовали за нас именно потому, что нашим лидером был Слава ", - сказала председатель партии Кира Рудик в интервью "Укринформу".
Она рассчитывает, что в дальнейшем ситуация с рейтингами выровняется.
"Я абсолютно уверена, что эти люди голосовали не только за Славу, они голосовали за ценности, которые он представляет, за идеи, которые он представляет, и за тот перечень людей, которых он ведет за собой. Этот перечень людей не изменился, наши ценности не изменились, и наше желание и стремление проводить изменения в стране не изменились. И если мы сможем это показать, и покажем, что мы продолжаем активно работать в парламенте, я уверена, что ситуация выровняется ", - сказала Рудик.
Политик также отметила, что с момента, когда партия "Голос" заняла более активную позицию, ее рейтинги начали повышаться.
"Они снизились с момента парламентских выборов примерно до февраля. С марта, когда мы начали выражать свою позицию более активно, они пошли вверх. К сожалению, сейчас я ожидаю, что возможно падение, но мы видели уже тогда, что тренд шел вверх. Это значит, что мы делали все правильно. Будем продолжать делать все правильно ", - заявила Рудик.
Напомним, что согласно майскому опросу социологической группы "Рейтинг" партию "Голос" на выборах готовы поддержать только 2,5% респондентов.
Чуть более свежее исследование Киевского международного института социологии дает "Голосу" 3,8%.
Популярный в Украине певец Святослав Вакарчук был первым номером в избирательном списке политической партии "Голос" на выборах в 2019 году. В июне 2020 года он решил уйти из Верховной Рады и вышел из фракции, чтобы у него забрали мандат.