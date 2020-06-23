​"Голос" опасается снижения рейтинга из-за ухода Вакарчука

"Многие люди голосовали за нас именно потому, что нашим лидером был Слава".

Партия "Голос" считает, что сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком негативно повлияет на ее рейтинги.

"Это абсолютно точно негативно повлияет на рейтинги " Голоса " в краткосрочной перспективе. Мы это понимаем, потому что многие люди голосовали за нас именно потому, что нашим лидером был Слава ", - сказала председатель партии Кира Рудик в интервью "Укринформу".

Она рассчитывает, что в дальнейшем ситуация с рейтингами выровняется.

"Я абсолютно уверена, что эти люди голосовали не только за Славу, они голосовали за ценности, которые он представляет, за идеи, которые он представляет, и за тот перечень людей, которых он ведет за собой. Этот перечень людей не изменился, наши ценности не изменились, и наше желание и стремление проводить изменения в стране не изменились. И если мы сможем это показать, и покажем, что мы продолжаем активно работать в парламенте, я уверена, что ситуация выровняется ", - сказала Рудик.

Политик также отметила, что с момента, когда партия "Голос" заняла более активную позицию, ее рейтинги начали повышаться.

"Они снизились с момента парламентских выборов примерно до февраля. С марта, когда мы начали выражать свою позицию более активно, они пошли вверх. К сожалению, сейчас я ожидаю, что возможно падение, но мы видели уже тогда, что тренд шел вверх. Это значит, что мы делали все правильно. Будем продолжать делать все правильно ", - заявила Рудик.

Напомним, что согласно майскому опросу социологической группы "Рейтинг" партию "Голос" на выборах готовы поддержать только 2,5% респондентов.

Чуть более свежее исследование Киевского международного института социологии дает "Голосу" 3,8%.

Популярный в Украине певец Святослав Вакарчук был первым номером в избирательном списке политической партии "Голос" на выборах в 2019 году. В июне 2020 года он решил уйти из Верховной Рады и вышел из фракции, чтобы у него забрали мандат.