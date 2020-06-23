"Евросолидарность" требует от правительства выделить средства для борьбы с последствиями наводнения

"Целые деревни остались отрезанными от цивилизации и сейчас брошены на произвол".

Фракция «Европейская Солидарность» требует немедленно провести внеочередное заседание и выделить из резервного фонда бюджета средства для борьбы с наводнением и ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины. Об этом говорится в заявлении партии.

"Власть упустила очередной кризис - масштабное стихийное бедствие охватило уже 8 областей Украины. В частности, Ивано-Франковская и Черновицкая области страдают от наводнения: разрушены десятки километров дорог, уничтожены дамбы и мосты, затоплены десятки сел, повреждены сотни домов, пострадали домохозяйства тысяч украинцев. Целые деревни остались отрезанными от цивилизации и сейчас брошены на произвол", - говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" отметили, что средства для борьбы с масштабными наводнениями, которые угрожают всему региону,

до сих пор не выделены.

"В начале весны Верховная Рада выделила более 64 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусной болезнью, однако за три месяца власть использовала лишь 1% от этой суммы. Зато в разгар эпидемии они выделяют десятки миллиардов из фонда противодействия коронавируса вроде «на ремонт дорог».

Фракция партии «Европейская Солидарность» требует срочно выделить из резервного фонда бюджета средства для противодействия стихийного бедствия в западных областях, ликвидации последствий наводнения и оказания помощи гражданам, пострадавшим от стихии. Кроме того, средства, которые власть безосновательно изъяла из фонда борьбы COVID-19 и передала на «ремонт дорог», должны быть немедленно направлены в местные бюджеты для быстрой и эффективной борьбы с наводнениями", - считают в "Европейской солидарности".