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Зеленский пообещал квартиры всем жителям дома на Позняках

Сегодня ключи получили 12 пострадавших.

Зеленский пообещал квартиры всем жителям дома на Позняках
Фото: Скриншот видео

Сегодня президент Владимир Зеленский выдал ключи от 12 новых квартир жителям взорвавшегося в Киеве дома на Позняках.

Об этом сообщает Офис президента, который вел прямую трансляцию.

Зеленский также отметил, что все пострадавшие (жители 40 квартир) получат новое жилье.

"Все 40 квартир - под нашим личным контролем. Все 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать, в первую очередь - семьям, где дети, и отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, потерявшему отца", - заявил президент.

Он сказал, что людям дают новые квартиры и "в течение месяца" они будут достроены.

"У нас нет вторички, мы можем только купить", - пояснил Зеленский.

Он также попросил мэра Киева Виталия Кличко помочь людям с ремонтом.

Фото: Скриншот видео

После этого президент извинился и сообщил, что едет в Закарпатье, где произошло наводнение.

Напомним, 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли три человека, судьба еще двоих была неизвестна. Предварительной причиной назвали взрыв газовоздушной смеси.

Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждены 40 квартир, где живет 125 человек. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.

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