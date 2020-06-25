С начала суток боевики дважды открывали огонь на Донбассе

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вильный боевики дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих не было.

"Несмотря на относительное затишье, украинские защитники не питают иллюзий, что оккупанты начали соблюдать договоренности о перемирии. Военнослужащие пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. Поэтому это время на других участках боевого столкновения наши воины использовали на дооборудование позиций", - заявили в штабе.

Напомним, за сутки на Донбассе оккупанты устроили пять обстрелов, применяя запрещенные минометы.