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За сутки на Донбассе был ранен один военнослужащий ВСУ

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе был ранен один военнослужащий ВСУ
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки, 25 июня, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрела был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Хутора Вильный боевики два раза обстреляли опорные пункты наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В вечернее время агрессор активизировался вблизи Крымского, где применил автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности группировки "Восток", противник вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке, а у Широкино захватчики дважды провоцировали украинских защитников из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское.

Напомним, в течение дня четверга боевики дважды открывали огонь на Донбассе.

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