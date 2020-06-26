Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий

Львівщину штормить від погоди і статистики коронавірусу , яка щодня б’є нові антирекорди. І чим більше зростає кількість виявлених випадків, тим помітнішим стає розподіл львів'ян на два табори – тих, хто аж до панічних атак сидить вже кілька місяців вдома, і тих, хто не вірить в офіційні дані і все менше дотримується умов карантину.

Фото: facebook/Nataliya Pavliv 8-а міська клінічна лікарня м.Львова

Кожен день антирекорд

Все менше і менше людей можна побачити в масках в місті. Маска одягається лише для входу в магазин чи маршрутку. Температурних скринінг в торгових центрах здійснюється для галочки, бо в більшості випадків руку підставляють на ходу і навіть не чекають результатів.

А тим часом, станом на ранок 26 червня, на Львівщині зафіксовано рекордну для України кількість хворих на коронавірус – 4836. Рекордною стала й цифра нових випадків за останню добу – 209. Серед них львів`ян — 82. За вчорашню добу лабораторні центри на Львівщині провели 1238 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 1006 ПЛР-тестів, решта - залишок, “черга”, яка зберігається в холодильнику.

Це вже не перший день рекордів поспіль. Вчора кількість нових випадків склала 204. Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова, керівниця міського штабу протидії коронавірусу, у середу у лабораторіях Львова провели 800 ПЛР-досліджень і отримали 204 позитивні результати. З них дослідили 630 нових проб і отримали 129 позитивних результатів. Ще 170 проб взяли з тих, що стояли у черзі – з них 75 позитивних результатів.

Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 26 червня залишок проб у холодильнику - 1150.

Постійне збільшення кількості проведених тестів з одного боку радує львів’ян, а з іншого – ставить під сумнів об’єктивність статистики. Адже ще тиждень тому у Львові в середньому робили 500 тестів. Тому «зростання» захворюваності пов’язують насамперед зі збільшенням кількості тестувань.

Фото: nszu.gov.ua Львівська область

Інше питання - в затримках з результатами. Адже у статистику кожного дня можуть потрапляти результати тестів, взятих ще тиждень тому.

Наталія Тімко, головний епідеміолог Львівщини, розповіла LB.ua, що причин зростання захворюваності є кілька. Це і недотримання карантинних рекомендацій, і збільшені обсяги лабораторних обстежень (в тому числі збільшення тестувань контактних осіб), і збільшення кількості звернень по медичну допомогу.

«На Львівщині за останню добу госпіталізовано 78 людей, ще 172 скеровано на самоізоляцію. В стаціонарі знаходиться 821 людина з пневмоніями і підозрою на Covid-19. В реанімації перебуває 63 особи, на апараті ШВЛ - 15 осіб. Ми відмічаємо тенденцію, що кількість людей, які звертаються по медичну допомогу, зростає», - зазначила Наталія Тімко.

Головний епідеміолог також додала, що новою тенденцією останніх днів став стрімкий розвиток хвороби.

Фото: wz.lviv.ua Головний епідеміолог Наталія Тімко

«У медичні заклади госпіталізують лише у важкому стані, середньої важкості у стаціонарах немає. Міняється зовсім картина клінічного перебігу. Якщо раніше зверталися з симптомами, які давно тривають, то сьогодні - людина здорова, вночі температура, а на другий день уже діагностують запалення легень. Тому у нас виглядає на найбільш агресивний перебіг Covid-19», - додає Наталія Тімко.

Протягом цього тижня від Covid-19 у Львівській області померло 12 людей. Для порівняння, у місті Київ, який має трохи більше за Львівщину населення та трохи повільніший ріст захворюваності - протягом тижня від коронавірусної хвороби померло четверо.

З 4627 інфікованих мешканців області лише 712 одужали. Тому лікарні переповнені, а влада далі напрацьовує механізми відкриття нових закладів тепер вже в райцентрах для госпіталізації хворих на Covid-19.

«Розгортаємо план відкриття інших закладів охорони здоров’я, які були передбачені під Covid-19. Інфекційна лікарня практично заповнена на 100%, Центр легеневого здоров’я та Госпіталь ветеранів та репресованих - ще є місця, в районах – це 5 лікарень – ще місця є. Важко сказати, чи це пік. Ми активно обстежуємо контактних і багато знаходимо серед них, чим більше ми зможемо діагностувати і своєчасно ізолювати, тим менше шансів на несприятливий розвиток. Прогнозувати зараз щось важко. Ми бачимо стабільно важку епідеміологічну ситуацію», - каже Наталія Тімко.

Фото: facebook/Юрій Рильчук

Ресторани можна, садочки - ні

А поки медики фіксують зростання статистики, в місті дозволяють відкривати фітнес-клуби, спортзали і ресторани. І в той же день закривають дитячі майданчики. Звісно, це викликає хвилю обурення в соціальних мережах.

Пізніше мерія таки спромоглася на коментар, що прийняли рішення про щоденну дезінфекцію дитячих майданчиків. Але графіків санітарної обробки ніхто не бачив. І також невідомо, чому майданчики обнесли загороджувальними стрічками від ранку, а на вечір дезінфекторів на майданчиках так ніхто і не побачив.

Ще одне болюче питання для Львівщини – дитячі садочки, про відкриття яких, попри відкриття ресторанів та спортзалів, навіть не говорять. За даними управління статистики, на кінець 2019 року дошкільні заклади освіти на Львівщині відвідували 72,1 тис дітей. І це при охопленні лише 52%. На сьогодні це десятки тисяч матерів, які вимушено сидять без роботи або втрачають її через карантин.

«Я мала виходити на роботу після закінчення декретної відпустки. Але роботодавець мене наполегливо «попросив» написати заяву на звільнення, адже в мене маленька дитина і невідомо, що там далі буде з карантином. Звісно мене це обурює, але іншого виходу теж немає, бо на оплату няні зарплати навіть не вистачить», - розповідає Люба Мартинюк, яка втратила роботу бухгалтера.

Фото: dw.com У Львові почали працювати відкриті майданчики ресторанів

«Перед Вами син загиблого патрульного поліцейського, який змушений ходити на роботу в департамент еколології та природних ресурсів Львівської ОДА, оскільки керівництво департаменту ігнорує закони та не виконує розпоряджень щодо віддаленої роботи працівників департаменту, грубо порушує законодавство про працю та не підписує заяви на відпустку без збереження заробітної плати на час карантину по догляду за малолітньою дитиною. Також керівництво департаменту погрожує незаконними звільненнями працівникам, видає незаконні накази, врізає зарплати, премії...... Сьогодні мій син буде цілий день знаходитись в департаменті екології та природних ресурсів, де не забезпечено працівників масками та не здійснюється температурний скринінг, тому хочу задати питання.... Хто буде нести відповідальність за життя і здоров'я мого сина та працівників департаменту???», - пише в соцмережах Олена Кутна, юрист департаменту екології області, яка вже сьогодні потрапила в лікарню…

На пікети вже кілька разів виходили підприємці. Наступного вівторка батьки дошкільнят Львова збираються пікетувати чергове засідання обласної комісії з питань техногенної безпеки та наздвичайних ситуацій (саме ці комісії приймають рішення про ослаблення чи посилення карантину на місцях - LB.ua).

Фото: Ярема Чуйко/hromadske

«Ми пропонуємо наступного тижня у вівторок прийти на чергове засідання обласної комісії ТБНС і нагадати про близько 30 000 сімей, батьки в яких змушені виходити на роботу та отримувати хоч якийсь дохід. До того ж чи не щодня до нас звертаються одинокі мами, для яких 4-ий місяць карантину надзвичайно важко перебувати з малечею у відпустці за власний рахунок. А декого і зовсім звільняють. Ми збираємось прийти і нагадати про батьків - працівників, які не можуть сьогодні вийти на роботу, та про жінок, які сьогодні потребують підтримки, переживаючи чудовий момент народження діток, про те, що сьогодні для нас важливо. 1. Дозволити відповідно до санітарних регламентів відвідування дошкільних закладів. 2. Відвідування дитячих майданчиків. 3. Партнерські пологи із дотриманням усіх заходів безпеки», - пише Юлія Гвоздович, депутатка міської ради і голова ГО «Батьки в дії».

***

Ситуація в місті, яка зав’язане на туризмі, справді плачевна. Бо стрімкіше ніж статистика захворюваність на коронавірус росте статистика безробіття. На сьогодні сотні тисяч людей втратили роботу взагалі, або вже кілька місяців сидять у неоплачуваних відпустках.

«Не знаю чи від вірусу, а від голоду точно скоро мерти почнемо», - все частіше іронічно відповідають львів’яни на запитання чи бояться вони Covid-19.