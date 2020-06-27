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В Киеве зафиксировали рекордный суточный прирост больных коронавирусом

По количеству инфицированных столица занимает второе место после Львовской области.

В Киеве зафиксировали рекордный суточный прирост больных коронавирусом
Фото: Макс Требухов

В Киеве зафиксировали рекордный суточный прирост больных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 142 жителей столицы. Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко в своем телеграмм-канале.

Таким образом количество заразившихся в Киеве выросла до 4866. По этому показателю столица занимает второе место в Украине после Львовской области.

При этом за последние сутки в Киеве выздоровел лишь один человек (всего 1490), летальных исходов 26 июня не зафиксировано.

"Заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет. 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет. 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчика - от 2 до 15 лет. Заболели в том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - сообщил Кличко.

Больше всего новых случаев обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. В Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.

Данные Министерства здравоохранения несколько отличаются от данных мэра столицы, Минздрав сообщает о 140 новых случаях в Киеве за последние сутки.

Всего в Украине по состоянию на 27 июня коронавирус обнаружили у 948 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 42 065.

На утреннем брифинге в субботу министр здравоохранения сообщил, что в 13 регионах, в том числе в Киеве, могут ужесточить карантин.

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