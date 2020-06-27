В 13 областях могут ужесточить карантин, - Степанов

Главные санитарный врачи 13 областей Украины обратятся в комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно усиления карантинных мер.

Об этом во время брифинга в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев", - сказал министр.

"Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона", - объяснил глава Минздрава.

Степанов отметил, что усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране".

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерли, 402 - выздоровели.

Ранее в Украине два дня подряд фиксировали антирекорд по количеству новых инфицированных. 24 июня зарегистрировали 994 новых случая, а 25 июня - 1109, что стало наибольшим суточным показателем с начала пандемии.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что при соблюдении карантинных мер, количество больных значительно расти не может. По его словам, в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Поэтому министр сделал вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.