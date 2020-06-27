Клиническая больница в Сумах получила только пять аппаратов искусственной вентиляции легких вместо заказанных 23-х.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 млн гривен бюджетных средств. На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ, однако фактически лечебное учреждение получило лишь пять аппаратов.

Кроме этого, в ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры государственных закупок чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования на 20% от рыночной цены.

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, проверяется причастность должностных лиц к созданию преступной схемы.