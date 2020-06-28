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В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19

Накануне Минздрав предупредил о возможной нехватке мест в больницах.

В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Украине за минувшие сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19 - 237 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье.

"За прошедшие сутки заболели 917 человек. Из них 61 ребенок и 65 медработников. Госпитализированы 237 человек. Могу сказать, что это антирекорд в Украине по количеству госпитализированных за все время пандемии ", - сказал Степанов.

Вместе с тем, за прошедшие сутки умерли 19 пациентов, 233 человек выздоровели.

Накануне Минздрав предупредил о возможной нехватке мест в больницах. По словам министра, динамика в стране очень плохая. Если на конец мая было 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, выросло в три раза.

Министр считает, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале пандемии, но все равно она может не справиться в случае большого наплыва больных. В некоторых областях уже заполнены 40-60% коек, и с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

Напомним, в Закарпатской области о переполненности опорных больниц по коронавирусу заявили еще 20 июня.

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