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У Марьинки на взрывном устройстве подорвался сапер

Военного с осколочными ранениями эвакуировали в больницу.

У Марьинки на взрывном устройстве подорвался сапер
Фото: надано прес-службою ГУ ДСНС України у Донецькій області

У Марьинки в субботу, 27 июня, на взрывном устройстве подорвался сапер. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

"В районе населенного пункта Марьинка во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Военного доставили в больницу.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, 26 июня вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил. 

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