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Секретарь СНБО предупредил о вероятности дистанционного обучения осенью

Школам советуют готовиться уже сейчас.

Секретарь СНБО предупредил о вероятности дистанционного обучения осенью
Фото: bobr.by

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, вероятно, придется продолжить работу в дистанционном режиме.

Об этом Данилов сказал на расширенном селекторном совещании по коронавирусу, которое состоялось в субботу.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - цитирует Данилова пресс-служба президента Украины.

Напомним, предыдущая и.о. министра образования Любомира Мандзий говорила, что формат обучения в школах с 1 сентября будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Решение о том, безопасно ли будет ученикам возвращаться за парты 1 сентября, должны принимать комиссии ТЭБ и ЧС и главный государственный санитарный врач. Это произойдет не раньше августа, то есть ближе к старту учебного года.

Сейчас Минобразования готовится к новому учебному году. В частности, разрабатываются требования для работы школ в условиях пандемии - по правилам дезинфекции, подготовки помещений, пребывания учащихся в школе и т.д.

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