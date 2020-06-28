В понедельник в Киеве прогнозируют сухую и жаркую погоду

29 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град, ветер западный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+31 градус.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью и днем кратковременный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +28…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

28 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-28 градусов, в Днепре в пределах Киева - 25 градусов.