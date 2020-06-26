В субботу в Киеве до +31, без осадков

В субботу, 27 июня, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, только в Хмельницкой области без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +18…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Полтавской области местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

26 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.