"Центрэнерго" погасило долг перед шахтой, сотрудники которой бастовали под Офисом президента

"Центрэнерго" погасило долг перед шахтой "Надежда", сотрудники которой на этой неделе бастовали под Офисом президента.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, в подчинении которого находится "Центрэнерго".

"С начала недели и в течение трех дней коллектив ЧАО «Шахта «Надежда» митинговал под Кабинетом министров и Офисом президента. Шахтеры требовали погашения долгов по зарплате, а руководство шахты - расчета от «Центрэнерго» на сумму 8,75 млн гривен. Интересно, что общая сумма поставок угля на «ЦЭ» с этой шахты - 65 млн, и до этого было уже уплачено 56,5 млн. Сообщаю, что текущий долг государственной компании «Центрэнерго» перед шахтой «Надежда» по подписанным актам вчера выплачен в полном объеме", - написал Сенниченко в фейсбуке.

При этом он подчеркнул, что проблема шахты "Надежда" была не в долге "Центрэнерго". У нее 145 млн гривен налогового долга, а бывшее руководство якобы присваивало деньги предприятия.

"Ситуация с ЧАО «Шахта «Надежда» - это лишь один из отголосков проблем угольной отрасли Украины. К сожалению, много лет шахтеров использовали для политического давления и дестабилизации ситуации. Есть информация, что «независимые профсоюзы» на следующей неделе привезут шахтеров в Киев. И вот, что удивительно: если посмотреть на опыт предыдущих лет, то шахтеры шли на Киев только тогда, когда накапливалась действительно солидная многомесячная задолженность, а не за месяц-полтора, как сейчас", - добавил Сенниченко.

Напомним, шахта "Надежда" расположена в Сосновке Львовской области. С начала весны там возникли проблемы с выплатой зарплаты, и в середине июня шахтеры начали бастовать. Сначала они стучали касками во Львове, а потом приехали в Киев.

22 июня Минэнерго отчиталось о том, что берет ситуацию на шахте "Надежда" под контроль. Несмотря на это, шахтеры остались в столице и 24 июня дождались встречи с президентом Владимиром Зеленским. Он пообещал разобраться с их проблемой и попросил ехать домой.