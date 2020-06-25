Сделка по продаже Идея Банка сорвалась

Сделка по продаже львовского Идея Банка сорвалась.

Об этом сообщил польский Getin Holding, которому принадлежит учреждение.

"Правление Getin Holding SA сообщает, что по состоянию на 25 июня 2020 года условное соглашение о продаже 100% акций акционерного общества Idea Bank, основанного во Львове, заключенное 20 декабря 2019 года с Dragon Capital и физическим лицом, было прекращено в связи с невыполнением условий, то есть покупатель и продавец не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Идея Банка Украины", - цитирует заявление Getin Holding профильное издание FinClub.

Также к этому времени Getin Holding не получил никакой информации о согласовании сделки Национальным банком, что "было одним из условий перехода права собственности на акции Идея Банка".

Таким образом и соглашение о продаже ООО "Новый Финансовый Сервис" (New Finance Service) прекращается автоматически.

Напомним, в декабре 2019 года группа Dragon Capital вместе с неназванным частным инвестором подписали соглашение о покупке 100% акций львовского Идея Банка и ООО "Новый Финансовый Сервис" (New Finance Service) у польского холдинга Getin.

Цена покупки должна была составить 1,368 млрд грн, или 224,76 млн польских злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цена 100% участия в ООО "Нью Финанс Сервис" около 5 млн грн. Цена также могла быть уменьшена в результате переговоров сторон после аудиторского отчета.

В состав Getin Holding S.A. входят Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (Россия).

Крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.