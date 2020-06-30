Шмыгаль заявил, что парламент не отказывался назначать Шкарлета министром образования

И.о. министра образования уволят, если он не будет соответствовать должности.

Верховная Рада не отказывалась назначать ректора Черкасского национального технологического университета Сергея Шкарлета министром образования. Кабмин назначил его и.о. главы министерства, чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм", сообщил в интервью "BBC Украина" премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он заявил, что у Шкарлета есть "хорошее, ясное видение" и менеджерский опыт.

"Отказа парламента как такого не было... Парламент собирается идти на каникулы, а министров назначает Верховная Рада. Поэтому, думаю, трехмесячный срок - это тот срок, за который человек может ознакомится с ситуацией и проявить себя", - заявил премьер-министр Украины.

Он также добавил, что президент Владимир Зеленский не оказывал никакого давления относительно назначения Шкарлета и по любым другим вопросам.

Шмыгаль отметил, что Шкарлет будет уволен, если за три месяца не покажет, что соответствует должности и требованиям времени.

"Есть вопросы порядочности и профессиональности, которые для нас так же важны, как и отсутствие коррупции в высших эшелонах власти. Эти параметры применяются ко всем членам правительственной команды. Если министр или и.о.министра не будут соответствовать должности то можна и не ждать три месяца", - заявил премьер-министр.

Напомним, что 2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром.

Спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использовались целые блоки текста, который был опубликован на три года ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет.

Бывшая министр образования Новосад заявила, что Шкарлет купил внедорожник VW Amarok за деньги, которые могли пойти на доплаты преподавателям.

Профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Под Минобразования прошли несколько митингов тех, кто выступает против назначения Шкарлета и.о. К сотруднику Института физика НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ. Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним.