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Рада на этой неделе рассмотрит закон об игорном бизнесе

Также рассмотрят законопроекты, которые касаются медреформы. 

Рада на этой неделе рассмотрит закон об игорном бизнесе
Фото: ukrainegaming.com.ua

Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе рассмотрит закон об игорном бизнесе.

Об этом на согласительном совете заявил спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"На этой неделе будет рассмотрено много вопросов. Один из первых — это вопрос о так называемом игорном бизнесе. Его много месяцев готовила рабочая группа в Офисе президента и в профильном комитете. Эти две институции являются главными промоутерами этой инициативы. Я надеюсь, что мы сможем эффективно потратить время при рассмотрении этого законопроекта", — заявил он.

Также спикер анонсировал рассмотрение "большого количества других законопроектов, связанных с медицинской реформой... Экономические законы, социальные законы и образовательные".  

В свою очередь, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил в пятницу во время часа вопросов к правительству заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля о ситуации с ликвидацией последствий наводнения на Западе Украины.

Напомним, что с 20 декабря в Украине начали централизованно закрывать все нелегальные игорные заведения. 

В январе Рада проголосовала в первом чтении за легализацию игорного бизнеса. Он предусматривает размещение казино в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов – в отелях 3-5 звезд. Регуляция в этой сфере будет осуществляться государственным коллегиальным органом, деятельность которого будет координироваться Кабинетом Министров.

Если закон будет принят, в Бюджетный, Налоговой, Уголовный кодексы и КУпАП необходимо будет внест изменения, а законы "О запрете игорного бизнеса в Украине" и "О государственных лотереях в Украине" перестанут действовать.

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