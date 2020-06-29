31-летний депутат Верховной Рады Александр Санченко, который раньше работал GR-директором фестиваля Atlas Weekend, записал рэп о законопроекте №3718 "Об основах молодежной политики".

По его словам, "молодежный закон требует молодежной подачи", а его рэп "сэкономит время на чтении закона".

Законопроектом №3718, который был зарегистрирован 23 июня, предлагается снизить возраст молодежи до 29 лет с нынешних 35 лет, создать Украинский молодежный фонд и разветвленную сеть молодежных центров.

В песне Санченко говорится, что в случае принятия законопроекта "ни одно решение для молодежи не будет без молодежи".

Напомним, что Санченко прошел в Верховную Раду вместо Ирины Венедиктовой, которая ушла сначала в Государственное бюро расследований, а позже стала генеральным прокурором.