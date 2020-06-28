Порошенко назвал якорем закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО

Закрепление в Конституции Украины курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию стало предохранителем от геополитического разворота нашего государства. Власть обязана обеспечить этот стратегический курс, а проевропейская часть общества должна контролировать, чтобы эти положения Конституции не стали омертвевшими. Об этом написал экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook по случаю Дня Конституции.

«Основной закон прямым текстом обязывает власти обеспечить членство Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Не все тогда понимали необходимость фиксации в Конституции стратегического курса Украины. Жизнь показала, что наличие такого якоря очень важно, особенно, когда к власти пришли люди, чья картина мира описывается словосочетанием «какая разница?»

Именно этот якорь застраховал нас от изменения курса простым решением монобольшинства и ОПЗЖ», - отметил Порошенко.

По его мнению, задача проевропейской части украинского общества - не допустить омертвение соответствующих статей Конституции, выполнять их и обеспечить реальное движение Украины в Евросоюз и НАТО.

Членство Украины в этих двух союзах, считает Порошенко, дает надежные гарантии безопасности, благосостояния, мира и государственной независимости Украины.

«Украина - европейская страна с давними демократическими традициями. Должны гордиться тем, что одна из первых конституций в мире - это Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского, которые Филипп Орлик подписал 310 лет назад.

Возможно, пришло время перенести День Конституции на 5 апреля? Наши соседи поляки празднуют свой День конституции 3 мая - в честь конституции Речи Посполитой, принятой 1791 года.

У нас не меньше оснований гордиться глубиной и давностью наших демократических традиций. И мы требуем от власти неуклонно придерживаться Основного закона, особенно в части прав и свобод, движения Украины в ЕС и НАТО», - резюмировал Порошенко.