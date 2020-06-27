Порошенко: Украина должна стать членом ЕС

Украина должна быть в Европейском Союзе, и задача власти - приближать этот день. Об этом в шестую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом пишет на своей странице в сети Facebook экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он подчеркивает, что членство в ЕС соответствует воле большинства украинцев, которое закреплено в Конституции и является цивилизационным выбором ради мира, стабильности и благополучия.

«Ровно шесть лет сегодня исполняется с того момента, как мне выпала большая честь и историческая миссия поставить свою подпись под Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. После революционных событий на Майдане и предательской позиции власти Януковича этот шаг получил еще больше символического веса. Одной подписью мы заложили несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины», - подчеркивает Петр Порошенко.

«Далее будут и длительная борьба за его ратификацию, и сопротивление российском агрессору любым способом остановить запуск Соглашения в полную силу. Мы выстояли и победили. Заключив Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина как европейское государство, разделяет общие ценности демократии и верховенства права, зафиксировала свой суверенный выбор в пользу будущего членства в ЕС», - убежден экс-президент.

«Соглашение с ЕС - это инструмент комплексной и системной подготовки к достижению этой цели. Это указатель нашего движения в Евросоюз - сообщества свободных и процветающих народов. Несмотря на невероятные сложности, экономическую турбулентность и войну с агрессором мы делали все возможное и невозможное для возвращения в общий европейский дом. Получили безвиз. Создали зону свободной торговли. Углубляли секторальную интеграцию. Мы были амбициозными и настойчивыми!» - отмечает Порошенко.

Он отмечает, что нынешняя власть громко декларирует приверженность евроинтеграционному курсу, и хотелось, чтобы эти декларации превратились в реальные дела.

«Никому не позволено просмотреть и, не дай Бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», - резюмирует Петр Порошенко.