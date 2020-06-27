Экс-депутат Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу и он оспорил его в апелляции

Решение Федерального уголовного суда Швейцарии по делу экс-нардепа Николая Мартыненко является промежуточным, бывший депутат обжаловал его в апелляционном суде. Об этом сообщили в его пресс-службе, передают Украинские новости.

В пресс-служба также заявили, что "тезис о "28 месяцев заключения" был манипулятивно вброшен близким к НАБУ "Радио Свобода", на самом деле 16 месяцев из них составляет условный срок. Также не соответствует действительности информация о "24 месяцах заключения" для Павла Скаленко - на самом деле это чисто условный срок".

Николай Мартыненко подчеркнул, что он не совершал преступления, категорически не согласен с решением суда и считает, что оно выходит за любые юридические рамки.

"Из-за мировых карантинных мер и закрытых границ я не смог присутствовать на заседании суда первой инстанции и предоставить свои объяснения. Я не смог лично ответить на вопросы суда и засвидетельствовать всю беспочвенность упоминаний моего имени в этом деле. Решение суда является промежуточным и не окончательным, оно не вступит в силу и я уже обжаловал его в апелляции", - сказал он.

Швейцарский адвокат Николая Мартыненко Реза Вафадар в комментарии отметил, что "в Швейцарии человек считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы - апелляция и федеральный Верховный суд".

Николай Мартыненко также сказал, что ему непонятны мотивы такого решения суда первой инстанции.

"Похоже, что эти мотивы находятся за пределами уголовного права и законодательства Швейцарии. Я не нарушал никаких законов и готов помочь швейцарскому правосудию разобраться в деле, основанном на искаженной и манипулятивной информации. Я буду настаивать на том, чтобы лично свидетельствовать в Апелляционном суде Швейцарии и показать всю беспочвенность этого дела", - сообщил Мартыненко.

Бывший депутат напомнил, что сам выступил инициатором скорейшего рассмотрения дела в суде.

"Швейцарский прокурор Урс Кьолли пытался не допустить передачи дела в суд, осознавая его провальность. За 7 лет господин Кьолли несколько раз смягчал обвинения, незаконно разглашал материалы дела Сергею Лещенко (который потом использовал это для информационного киллерства) и всячески затягивал время. Я только через суд заставил прокурора передать дело в суд для рассмотрения по существу", - отметил Мартыненко.

Ранее программа "Схемы" со ссылкой на три осведомлённых источника сообщила, что Федеральный уголовный суд Швейцарии признал Николая Мартыненко виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Сообщалось, что суд также признал виновным еще одного гражданина Украины - Павла Скаленко, который вместе с экс-нардепом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

По информации "Схем", Николаю Мартыненко заочно объявили приговор в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания". Павлу Скаленко - 24 месяца тюрьмы.

Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, бывший депутат Рады Николай Мартыненко подозревается в организации двух схем по разворовыванию 6,4 млн евро в НАЭК "Энергоатом" и 17,2 млн долларов на ВостГОКе.

В Украине Мартыненко начали судить в октябре 2018 года.