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Украина и Венгрия объединили усилия в борьбе с последствиями непогоды на западе Украины

В Украину направится венгерское подразделение многонационального инженерного батальона "ТИСА".

Украина и Венгрия объединили усилия в борьбе с последствиями непогоды на западе Украины
Фото: news2000.com.ua

Венгрия откликнулась на украинскую инициативу направить батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды на западе Украины.

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Szijjártó Péter так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи", - написал он в фейсбуке.

Кулеба также сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство проводит работу также с другими странами и НАТО, чтобы помочь украинским регионам, которые пострадали в следствие стихии.

Напомним, по состоянию на утро 26 июня на западе Украины были подтоплены 262 населенных пункта, разрушены 154 км дорог и 57 мостов.

Утром 24 июня для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов на Прикарпатье экстренно отправились премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан.

Вечером 25 июня в Ивано-Франковскую область прилетел президент Владимир Зеленский.

Июньский паводок на западе Украины в 2020 году, по словам премьер-министра, превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Сумма убытков пока не подсчитана.

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