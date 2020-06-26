Украина и Венгрия объединили усилия в борьбе с последствиями непогоды на западе Украины

Венгрия откликнулась на украинскую инициативу направить батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды на западе Украины.

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Szijjártó Péter так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи", - написал он в фейсбуке.

Кулеба также сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство проводит работу также с другими странами и НАТО, чтобы помочь украинским регионам, которые пострадали в следствие стихии.

Напомним, по состоянию на утро 26 июня на западе Украины были подтоплены 262 населенных пункта, разрушены 154 км дорог и 57 мостов.

Утром 24 июня для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов на Прикарпатье экстренно отправились премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан.

Вечером 25 июня в Ивано-Франковскую область прилетел президент Владимир Зеленский.

Июньский паводок на западе Украины в 2020 году, по словам премьер-министра, превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Сумма убытков пока не подсчитана.