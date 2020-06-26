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Зеленский о задержании главы Кировоградской ОГА: "Украл - садись"

Балонь будет уволен.

Зеленский о задержании главы Кировоградской ОГА: "Украл - садись"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время посещения Херсонской области прокомментировал задержание главы Кировоградской областной государственной администрации Андеря Балоня.

Он сказал, что узнал о возможной коррупции назначенного им чиновника несколько дней назад от Службы безопасности Украины.

"Закон один для всех. Как только я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься всем другим. Нету "наши - не наши", есть "украл - садись". Вот и все", - сказал президент.

25 июня Национальное антикоррупционне бюро задержало главу Кировоградской ОГА по подозрению во взятке 1,8 млн гривен.

Как установило следствие, Балонь вместе с подчиненным предложил руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на "несовершение препятствий в его деятельности".

Балонь стал первым топ-чиновником Зеленского, пойманным на коррупции.

До назначения в Кропивницкий он работал заместителем председателя Херсонской ОГА.

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