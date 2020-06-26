Разумков не видит оснований для досрочного роспуска Рады

Рада имеет иммунитет на год после досрочных выборов, которые состоялись летом прошлого года.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи, что президент может распустить парламент и досрочные выборы состоятся вместе с местными 25 октября.

Об этом спикер сказал в эфире телеканала "Интер", пишет Укринформ.

"Предположения могут быть разными, но я стараюсь действовать по принципу: "Если не знаешь, как делать, - делай по закону". Хотел бы напомнить всем своим бывшим коллегам, потому что недавно в прошлом я также был экспертом, политическим аналитиком, - исключительно определены основания досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины. На сегодня ни одно из них не является основанием для того, чтобы досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины ІХ созыва", - сказал Разумков.

Спикер парламента напомнил, что Рада имеет иммунитет на год после досрочных выборов, которые состоялись летом 2019 года.

"Это время также не вышло. И я уверен, что и в дальнейшем Верховная Рада будет демонстрировать свою работу, и оснований, предусмотренных Конституцией, для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады у Президента не будет. Я уверен, что все должны действовать в пределах своих полномочий и основного закона нашего государства", - отметил Дмитрий Разумков.