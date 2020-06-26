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Разумков не видит оснований для досрочного роспуска Рады

Рада имеет иммунитет на год после досрочных выборов, которые состоялись летом прошлого года.

Разумков не видит оснований для досрочного роспуска Рады
Фото: facebook/Верховна Рада України

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи, что президент может распустить парламент и досрочные выборы состоятся вместе с местными 25 октября.

Об этом спикер сказал в эфире телеканала "Интер", пишет Укринформ.

"Предположения могут быть разными, но я стараюсь действовать по принципу: "Если не знаешь, как делать, - делай по закону". Хотел бы напомнить всем своим бывшим коллегам, потому что недавно в прошлом я также был экспертом, политическим аналитиком, - исключительно определены основания досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины. На сегодня ни одно из них не является основанием для того, чтобы досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины ІХ созыва", - сказал Разумков.

Спикер парламента напомнил, что Рада имеет иммунитет на год после досрочных выборов, которые состоялись летом 2019 года.

"Это время также не вышло. И я уверен, что и в дальнейшем Верховная Рада будет демонстрировать свою работу, и оснований, предусмотренных Конституцией, для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады у Президента не будет. Я уверен, что все должны действовать в пределах своих полномочий и основного закона нашего государства", - отметил Дмитрий Разумков.

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