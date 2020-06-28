"Так же красиво будет гореть Кремль", - подписал видео Семенихин.

Мэр Конотопа Артем Семенихин сжег флаг России напротив посольства РФ в Киеве. Видео он опубликовал на своей странице в facebook.

"Так же красиво будет гореть Кремль", - подписал видео Семенихин.

Также мэр Конотопа передал "привет" пророссийскому блогеру Шарию, объяснив это тем, что ранее тот снял о нем ролик, из которого Семенихину стало известно, что его "самый большой грех" - это сожжение российского флага в зоне АТО.

"Поэтому, Толик Шарий передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг. Это вот эта тряпка. Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: "Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством" - сказал мэр.

Напомним, 19 июня Семенихин заявил, что нашел пять гранат в своем авто. Он считает это покушением на убийство.

В конце июня 2019 года на Семенихина напали неизвестные, он в тяжелом состоянии был госпитализирован и перевезен для лечения в Киев. По факту нападения полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".

В августе 2018 депутаты горсовета проголосовали за досрочную отставку Семенихина. 5 июля 2019 Сумской окружной административный суд восстановил его в должности мэра. Он вернулся к исполнению обязанностей.

Конотоп был самым восточным городом Украины, где мэром избрали представителя "Свободы" Семенихина.