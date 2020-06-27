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Тимошенко призвала ускорить компенсацию убытков пострадавшим от наводнения

Нардеп предложила внести изменения в бюджет уже во вторник. 

Тимошенко призвала ускорить компенсацию убытков пострадавшим от наводнения
Фото: pravda.com.ua

Предоставить эффективную, комплексную поддержку и работать над восстановлением регионов, пострадавших в результате наводнений в Западной Украине, надо совместными усилиями. Приоритетом должна быть помощь людям. Об этом заявила Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Необходимо единство всех государственных структур, всех политических сил. И действовать - немедленно!» - призвала Юлия Тимошенко.

Председатель «Батькивщины» отметила, что пострадавшие должны уже сейчас получить возможности для обустройства, работы и компенсации убытков.

«Недопустимо, чтобы люди почувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Помощь нужна уже сейчас», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Ограниченность финансовых ресурсов государства не означает, что средств для преодоления последствий стихии нет, уверена лидер партии. Она напомнила о злоупотреблениях, уличённых парламентской ВСК.

«Сейчас необходимо вернуть деньги, украденные под прикрытием налоговой и заставить «Нафтогаз» перечислить 72 млрд, которые он должен государству. Нужна политическая воля - деньги могут и должны быть направлены на нужды людей», - отметила председатель партии.

Юлия Тимошенко призвала уже на ближайшем заседании Верховной Рады безотлагательно внести изменения в бюджет и собрать финансовые ресурсы, достаточные для преодоления последствий стихии.

«Я точно знаю, что если во вторник на заседании парламента мы все будем действовать эффективно и быстро как единая команда - мы сможем быстро дать людям ту помощь, которая им сейчас нужна», - заверила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко убеждена - страна сможет противостоять любым вызовам, если приоритетом власти будут потребности и интересы людей.

«Именно люди должны быть в центре внимания всех ветвей власти. Я думаю, что наше государство может и должно выдержать этот удар достойно и выйти из ситуации, став еще крепче и сильнее», - резюмировала Юлия Тимошенко.

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