Тимошенко предложила помощь в ликвидации последствий наводнений

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко предложила свою помощь в ликвидации последствий бедствий, вызванных чрезмерными осадками. Об этом она написала в фейсбуке, напомнив, что ей уже приходилось сталкиваться с проблемой паводков во время премьерства в 2008 году.

«За относительно короткое время нам удалось не только предупредить экологическую и гуманитарную катастрофу, но и справиться с ее последствиями, восстановить инфраструктуру, создать дополнительные барьеры против «большой воды», восстановить села, спасти людей.

Сегодня я это говорю не для того, чтобы похвастаться своей способностью к обузданию стихий, а для организации оптимально эффективного сотрудничества», - отметила Тимошенко.

По ее мнению, к работе по преодолению последствий бедствия должны быть привлечены все, кто разбирается в этом.

«Я готова помочь, поделиться опытом, посоветовать, рассказать о нашей работе, спасти людей. Готова работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Я обращаюсь к президенту и премьер-министру - в таких критических ситуациях важно объединить всех, кто способен остановить беду. Сейчас страшнее чем дожди и наводнение - только промедления и потеря времени», - резюмировала депутат.