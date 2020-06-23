В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
ГлавнаяПолитика

Тимошенко предложила помощь в ликвидации последствий наводнений

Нардеп обратилась к президенту и премьеру.

Тимошенко предложила помощь в ликвидации последствий наводнений
Фото: ba.org.ua

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко предложила свою помощь в ликвидации последствий бедствий, вызванных чрезмерными осадками. Об этом она написала в фейсбуке, напомнив, что ей уже приходилось сталкиваться с проблемой паводков во время премьерства в 2008 году. 

«За относительно короткое время нам удалось не только предупредить экологическую и гуманитарную катастрофу, но и справиться с ее последствиями, восстановить инфраструктуру, создать дополнительные барьеры против «большой воды», восстановить села, спасти людей.

Сегодня я это говорю не для того, чтобы похвастаться своей способностью к обузданию стихий, а для организации оптимально эффективного сотрудничества», - отметила Тимошенко. 

По ее мнению, к работе по преодолению последствий бедствия должны быть привлечены все, кто разбирается в этом.

«Я готова помочь, поделиться опытом, посоветовать, рассказать о нашей работе, спасти людей. Готова работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Я обращаюсь к президенту и премьер-министру - в таких критических ситуациях важно объединить всех, кто способен остановить беду. Сейчас страшнее чем дожди и наводнение - только промедления и потеря времени», - резюмировала депутат. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также