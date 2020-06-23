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Супрун заявила, что ее пытались "вызывающе сфотографировать"

В мужчине, который "крайне вызывающе пытался ее сфотографировать", экс-глава Минздрава узнала нардепа Яринича.

Супрун заявила, что ее пытались "вызывающе сфотографировать"
Фото: Макс Требухов

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила о попытке напугать ее.

Об этом Супрун написала в соцсети.

"Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать", - сообщила экс-глава Минздрава.

По ее словам, после этого мужчина побежал и спрятался в машину, которая выехала из стороны офиса главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Мне удалось сфотографировать этот автомобиль. Внутри, помимо других, сидел человек очень похожий на бывшего депутата ВРУ Константина Ярынича от БПП, сейчас член партии Европейская Солидарность", - рассказала Супрун.

Фото: facebook.com/Уляна Супрун

Фото: facebook.com/Уляна Супрун

Она напомнила, что Ярынич также является кандидатом на пост главы Национальной службы здоровья Украины, "которого проталкивает на эту должность министр здравоохранения Максим Степанов, чтобы иметь в этой институции "своего человека"".

Сейчас Ярынич - главный врач Кропивницкого онкодиспансера.

"Недавно его поймали на вымогательстве взятки у онкопациентов. Очень достойный кандидат для того, чтобы возглавить службу, в распоряжении которой находятся миллиарды средств налогоплательщиков", - резюмировала Уляна Супрун.

Экс-глава Минздрава отмтила, что готовит заявление в полицию. "Меня так легко не испугать", - подчеркнула Супрун.

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