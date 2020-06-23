НАПК проверит депутата ОПЗЖ, который в Москве устроил вечеринку на $1 млн (документ)

Жена депутата от ОПЗЖ Федора Христенко погуляла в Москве на 1 млн долларов. Теперь НАПК проверит нардепа.

Об этом информирует Центр противодействия коррупции.

"Информацию о гулянке, организованной Христенко для избранницы, обнародовали еще в феврале блогер Денис Казанский и ряд СМИ. На вечеринке были российские звезды Басков, Киркоров, Лепс, Артур Пирожков и тому подобное. Неплохой подарок от депутата для жены", - говорится в сообщении на странице ЦПК в фейсбуке.

Как отмечается, Христенко не сообщил, что его имущественное положение претерпело существенные изменения.

"Каждый публичный служащий обязан делать это, если тратит более 50 прожиточных минимумов. А нардеп потратил 1 млн долларов и молчал", - отмечают ЦПК.

Центр противодействия коррупции написал соответствующее заявление в НАПК. "И вот мы получили ответ, что Нацагентство возьмется за Христенко", - добавили в ЦПК.