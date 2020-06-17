Офис генпрокурора расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву в марте, - СМИ

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву депутатов "Оппозиционного платформы - За жизнь".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечаетася, что такое решение было принято во исполнении постановления Печерского районного суда, который удовлетворил жалобу народного депутата от "Голоса" Соломии Бобровской и обязал уполномоченных лиц Офиса генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушения.

Дело открыто по статье о государственной измене, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Во исполнение постановления суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины, по факту поездки народными депутатами Украины 10.03.2020 в Москву и переговоров с депутатами Государственной думы Российской Федерации по урегулированию конфликта в Донбассе", - заявили в ОГП на запрос "Радио Свобода".

Напомним, 10 марта делегация украинских народных депутатов "ОПЗЖ" встретилась с депутатами Госдумы России в Москве. Верховная Рада заявила, что поездка Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой в Москву была частным визитом.