На Донбассе при обстреле погиб военнослужащий ВСУ

С начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

С начала суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, боевики применяли возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов - стрелковое оружие.

Напомним, за сутки российские наемники открывали огонь 9 раз, в результате был травмирован украинский военнослужащий.