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На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка

Подрались националисты и "шарийовцы".

Фото: npu.gov.ua

На платформ станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка с применением газовых баллончиков и флагштоков, сообщила пресс-служба полиции.

"Инцидент произошел в 13:40... Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушение", - рассказали в полиции.

Двух участников драки доставили в управление полиции в метрополитене для дачи пояснений.

Фото: npu.gov.ua

По неофициальной информации, драка произошла между сторонниками партии Шария, который в среду митинговали в центре Киева, и националистами, приехавшими на контракцию "Шария - под плинтус".

В соцсетях появились видео, которые свидетельствуют, что сторонники Шария загнали двух националистов в угол и толпой их избили.

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