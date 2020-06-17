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В Одессе упал легкомоторный самолет, погибли два пилота (обновлено)

Самолет рухнул на дорогу. 

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе на Овидиопольской дороге упал легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". Об этом, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Вначале сообщалось о двоих погибших, однако в позже в полиции добавили, что второй пилот выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Сейчас на месте работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как уточнили в местном издании "Пушкинская", крушение произошло в районе 4-го Аэропорторвского переулка. Самолет упал на дорогу.

Очевидцы сообщили, что скорая на место происшествия приехала спустя 15 минут.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua

Обновление. Местный сайт "Думская" сообщил, что второй пилот скончался в больнице. Он находился в тяжелом состоянии и к сожалению медикам его жизнь спасти не удалось.

Напомним, что в июле 2019 возле Чугуева упал учебный самолет Л-39, которым управлял курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Пилот катапультировался и выжил.

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