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​Боевик, виновный в убийстве полковника Хараберюша, задержан во второй раз

В 2019 году его отпустили на оккупированную территорию в рамках обмена.

​Боевик, виновный в убийстве полковника Хараберюша, задержан во второй раз
Фото: facebook.com/UNHumanRightsUkraine

Боевик Сергей Пастухов, осужденный за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша и выданный "ДНР" по обмену в декабре 2019 года, снова задержан.

Об этом 15 июня сообщила представительница боевиков "ДНР" Дарья Морозова. Также эту информацию подтвердил журналист, военный Михаил Ухман в блоге на "Цензоре".

Сергей Пастухов участвовал в организации теракта в Мариуполе 31 марта 2017 года. Его задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы. Но так как боевик был в обменных списках, его отпустили.

Так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, заявляет, что Пастухова взяли в плен. Он якобы переплыл пруд в районе оккупированного поселка Александровка (недалеко от Марьинки). Так он оказался на подконтрольной Украине территории, то есть незаконно пересек линию разграничения.

По словам Ухмана, Пастухов вместе с еще одним боевиком попался во время разведки.

Сейчас он находится в Мариуполе.

Напомним, что в рамках обмена в декабре 2019 года Украина получила 76 человек, в том числе 12 военных, а отдала 124-х.

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