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В Раде обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатов

"Возможно, это будет в формате внеочередных заседаний, а возможно, еще несколько пленарных недель".

В Раде обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатов
Фото: facebook/Слуга Народу

В Верховной Раде обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатов, рассказала депутат Елена Мошенец из "Слуги народа" в эфире "Украина 24".

"Есть такая идея продлить работу Верховной Рады, действительно, на определенный период. Единственное, что мы пока не можем сказать, на сколько именно. Возможно, это будет в формате внеочередных заседаний, а возможно, будет еще несколько пленарных недель. Но такая идея обсуждается, учитывая, что из-за коронавирусной инфекции работа и комитетов, и в сессионной зале была сокращена", - сказала депутат.

Календарный план Верховной Рады предусматривает, что третья сессия закроется 17 июля, после чего уйдет на перерыв до сентября.

Депутатам осталось отработать всего две пленарные недели.

Напомним, что во время карантина украинский парламент работал в формате внеочередных заседаний. Они созывались президентом и по требованию народных депутатов.

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