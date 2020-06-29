Зеленский и премьер Венгрии Орбан могут встретиться в конце июля

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут встретиться в конце июля, сказал "Интерфаксу-Украина" замминистра иностранных дел Василий Боднар.

"Обсуждены перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт", - сказал он, комментируя недавний приезд в Киев министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Боднар назвал переговоры в рамках Комиссии в Киеве успешными и конструктивными.

"Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва - это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол. Договорились способствовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий по национальным меньшинствам и вопросам образования, а также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Боднар добавил, что все вопросы не были решены, разногласия остаются, но их стараются свести к понятному алгоритму решения.

"Для нас красными линиями остаются принятые законы об образовании и государственном языке. Обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ, а также совершенствования украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно разработки нового закона о национальных меньшинствах. Это пути, которыми мы можем идти дальше в диалоге друг с другом и решении существующих проблем, разногласий и приближения наших позиций. С этим расчетом мы идем на встречу президента и премьер-министра", - пояснил он.

Напомним, что МИД рассчитывает, что встреча Зеленского и Орбана откроет новую страницу в двусторонних отношениях между Венгрией и Украиной.

В 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.