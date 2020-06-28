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Стефанчук анонсировал на осень законопроект об оппозиции

Под него могут изменить Конституцию.

Стефанчук анонсировал на осень законопроект об оппозиции
Фото: Lb.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в сентябре или октябре на рассмотрение депутатов собираются вынести первый вариант законопроекта об оппозиции.

"Это первый вариант, который будет на обсуждение. Потому что мы тоже хотим его обсудить широко. И мы хотим сделать, чтобы этот законопроект был чрезвычайно основательным и не мог быть подвергнут изменениям. Потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то сегодня власть, а завтра оппозиция", - сказал Стефанчук в интервью РБК-Украина.

По словам Стефанчука, ему важно, чтобы этот законопроект не подвергался изменениям после смены власти. Поэтому, как вариант, рассматривается внесение в "тело" Конституции положения, что закон об оппозиции и изменения в него принимают 300 голосами.

"Один из таких вариантов сейчас на рабочей группе мы рассматриваем для того, чтобы ни одна последующая власть не собиралась изменить это положение - 300 голосами. Это один из вариантов, который мы обсуждаем. Я считаю, что он мог бы быть нормальным фактором для стабильности именно этого закона", - добавил Стефанчук.

Законопроекты об оппозиции подавались в последние годы в Верховную Раду Украины уже не раз, но ни один из них до сих пор не был принят.

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