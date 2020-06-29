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Большинство украинцев назвали справедливым уголовное преследование Порошенко, - соцопрос

В политическое преследование верит каждый третий.

Большинство украинцев назвали справедливым уголовное преследование Порошенко, - соцопрос
Фото: Макс Требухов

Большинство украинцев назвали справедливым уголовное преследование бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствует социологический опрос Киевского международного института социологии.

51% респондентов считают, что уголовные дела против Порошенко - это наказание за нарушение им закона и борьба за справедливость.

30% ответили, что это политическое преследование, а 19% затруднились ответить.

Опрос проводился 20-23 июня методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) были опрошены 2000 человек. Статистическая погрешность - от 1,4% для показателей, близких к 10%, до 2,2% для показателей, близких к 50%.

Напомним, что в июне 2020 года экс-президенту Порошенко сообщили о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Он подозревается в том, что, будучи президентом,  в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий, а именно - назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

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