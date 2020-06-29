В регионе постепенно налаживается ситуация с коронавирусом.

Черновицкая область объявила о смягчении карантина с 1 июля. Будут возобновлены автобусные перевозки пассажиров, смогут открыться спортзалы и рестораны.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

В транспорт разрешается брать только сидячих пассажиров, они должны будут ехать в масках. Также необходимо организовать температурный скрининг.

В ресторанах и спортзалах одновременно смогут находиться не больше десяти посетителей.

Также с 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки, будет разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

Напомним, что Черновицкая область, которая долгое время занимала первое место в Украине по количеству коронавирусных больных, больше не считается регионом с широким распространением коронавируса (согласно критериям Кабинета министров).

За последние сутки там подтвердили 59 новых случаев COVID-19, два человека умерли, а 13 вылечились.