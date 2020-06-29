Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
Зеленский дал Потапу "заслуженного артиста", а Билык и Тине Кароль - орден княгини Ольги
Зеленский дал Потапу "заслуженного артиста", а Билык и Тине Кароль - орден княгини Ольги
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании отдыхающих (обновлено)
В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании отдыхающих (обновлено)
Профессор Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии
Профессор Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии
В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19
В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19
Мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ в Киеве
Мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ в Киеве
ГлавнаяПолитика

​Черновицкая область объявила о смягчении карантина с 1 июля

В регионе постепенно налаживается ситуация с коронавирусом.

​Черновицкая область объявила о смягчении карантина с 1 июля
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Черновицкая область объявила о смягчении карантина с 1 июля. Будут возобновлены автобусные перевозки пассажиров, смогут открыться спортзалы и рестораны.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

В транспорт разрешается брать только сидячих пассажиров, они должны будут ехать в масках. Также необходимо организовать температурный скрининг.

В ресторанах и спортзалах одновременно смогут находиться не больше десяти посетителей.

Также с 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки, будет разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

Напомним, что Черновицкая область, которая долгое время занимала первое место в Украине по количеству коронавирусных больных, больше не считается регионом с широким распространением коронавируса (согласно критериям Кабинета министров).

За последние сутки там подтвердили 59 новых случаев COVID-19, два человека умерли, а 13 вылечились.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также