От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра
От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра
В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
Прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства в деле МН17
Прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства в деле МН17
Саакашвили заявил, что в Украине "нет государства"
Саакашвили заявил, что в Украине "нет государства"
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
Киевская область усилила карантин
Киевская область усилила карантин
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
ГлавнаяМир

Лукашенко потанцевал с выпускниками вузов под Повалий

Украинская певица развлекала президента Беларуси на балу.

Лукашенко потанцевал с выпускниками вузов под Повалий
Фото: tut.by

В субботу, 27 июня, в Минске прошел республиканский бал выпускников вузов.

Как сообщает Tyt.by, после торжественного начала, на котором президент Александр Лукашенко дал напутствие и несколько советов вчерашним студентам, прошла неформальная часть с концертом и танцами.

На балу выступали местные артисты, а также украинская певица Таисия Повалий, которая эмигрировала в Россию после бегства Виктора Януковича.  В 2012 году она прошла в Верховную Раду вторым номером Партии регионов. После Революции достоинства жила и работала в России, посещала с концертами оккупированный Крым.

В 2018 году в Верховной Раде регистрировали проект постановления о применении личных санкций против ряда известных украинских и российских артистов.

Он предусматривал лишение почетного звания "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины" Таисии Повалий, Ани Лорак (Каролина Куек), Светланы Лободы, Виталия Козловского, Владимира Бортко (российский режиссер), Филиппа Киркорова, Николая Баскова.

До голосования проект не дошел.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также