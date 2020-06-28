В субботу, 27 июня, в Минске прошел республиканский бал выпускников вузов.

Как сообщает Tyt.by, после торжественного начала, на котором президент Александр Лукашенко дал напутствие и несколько советов вчерашним студентам, прошла неформальная часть с концертом и танцами.

На балу выступали местные артисты, а также украинская певица Таисия Повалий, которая эмигрировала в Россию после бегства Виктора Януковича. В 2012 году она прошла в Верховную Раду вторым номером Партии регионов. После Революции достоинства жила и работала в России, посещала с концертами оккупированный Крым.

В 2018 году в Верховной Раде регистрировали проект постановления о применении личных санкций против ряда известных украинских и российских артистов.

Он предусматривал лишение почетного звания "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины" Таисии Повалий, Ани Лорак (Каролина Куек), Светланы Лободы, Виталия Козловского, Владимира Бортко (российский режиссер), Филиппа Киркорова, Николая Баскова.

До голосования проект не дошел.