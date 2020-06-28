От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра
От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Саакашвили заявил, что в Украине "нет государства"
Саакашвили заявил, что в Украине "нет государства"
Прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства в деле МН17
Прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства в деле МН17
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
Киевская область усилила карантин
Киевская область усилила карантин
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
ГлавнаяМир

Палата представителей США предложила выделить $3,8 млрд на сдерживание РФ в Европе

В документе также говорится о запрете финансирования любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом.

Палата представителей США предложила выделить $3,8 млрд на сдерживание РФ в Европе
Фото: house.gov

Комитет по вооруженным силам палаты представителей США в проекте выделения средств на военный бюджет страны в 2021 году предложил часть денег отправить на сдерживание России в Европе. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на официальной странице комитета.

В подразделе "Россия и Европа" говорится о необходимости дополнительно выделить $3,789 млрд на поддержку усилий ЕС по сдерживанию России. 

Речь, в частности, идет о развитии подводного флота, систем спутниковой связи, подготовке необходимых средств для переброски военнослужащих морским транспортом.

Кроме того в документе говорится о запрете финансирования любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом. 

Также Конгресс предлагает и дальше ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет о предотвращении риска конфликтов.

Как сообщалось, ранее в комитете палаты представителей предложили выделить $250 млн в качестве военной помощи Украине. $50 млн из них должны пойти на финансирование летальных вооружений.

Напомним, Пентагон планирует перебросить 9,5 тыс. американских военных из Германии в Восточную Европу для сдерживания военных амбиции Путина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также