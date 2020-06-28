Палата представителей США предложила выделить $3,8 млрд на сдерживание РФ в Европе

В документе также говорится о запрете финансирования любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом.

Комитет по вооруженным силам палаты представителей США в проекте выделения средств на военный бюджет страны в 2021 году предложил часть денег отправить на сдерживание России в Европе. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на официальной странице комитета.

В подразделе "Россия и Европа" говорится о необходимости дополнительно выделить $3,789 млрд на поддержку усилий ЕС по сдерживанию России.

Речь, в частности, идет о развитии подводного флота, систем спутниковой связи, подготовке необходимых средств для переброски военнослужащих морским транспортом.

Кроме того в документе говорится о запрете финансирования любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом.

Также Конгресс предлагает и дальше ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет о предотвращении риска конфликтов.

Как сообщалось, ранее в комитете палаты представителей предложили выделить $250 млн в качестве военной помощи Украине. $50 млн из них должны пойти на финансирование летальных вооружений.

Напомним, Пентагон планирует перебросить 9,5 тыс. американских военных из Германии в Восточную Европу для сдерживания военных амбиции Путина.