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США выделили $100 тыс. на борьбу с паводками в Украине

Соединенные Штаты сочли ситуацию в западных областях гуманитарной катастрофой.

США выделили $100 тыс. на борьбу с паводками в Украине
Фото: dsns.gov.ua

Соединенные Штаты Америки выделили $100 тыс. на борьбу с наводнением в западных областях Украины. Об этом сообщает посольство США на своей странице в Facebook.

"С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что США намерены сотрудничать с правительством Украины, чтобы быстро и эффективно использовать эти средства, и помочь жителям западных областей преодолеть последствия стихийного бедствия.

Напомним, из-за непогоды на Прикарпатье погибли три человека. По состоянию на 27 июня ликвидацию последствий дождевого паводка продолжают в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

3871 дом в 180 населенных пунктах подтоплено. Более 200 км дорог и 94 моста разрушены. Еще 259 мостов и 620 км дорог преимущественно в Ивано-Франковской области - повреждены. Спасатели доставляют населению продукты питания и питьевую воду.

Июньский паводок на западе Украины в 2020 году превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Сумма убытков пока не подсчитана.

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