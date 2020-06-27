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Всемирный банк выделил Украине $350 млн на экономическое восстановление

Эта помощь является одной из двух запланированных займов. 

Всемирный банк выделил Украине $350 млн на экономическое восстановление
Фото: Business World Ghana

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 26 июня принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов в рамках первого займа на экономическое восстановление и поддержку реформ. 

Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 млн долларов на поддержку государственного бюджета в трудные времена", - заявил директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Отмечается, что эти средства должны пойти на:

  • укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;
  • поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;
  • усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

Эта помощь является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению".

Напомним, в мае Министерство здравоохранения Украины подписало кредитное соглашение со Всемирным банком на получение 135 млн долларов. Средства пойдут на закупку медоборудования и дополнительное финансирование медицинских учреждений.

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