Уманский заявил, что "скрутки" с НДС в мае составили 1,9 млрд

Бывший министр финансов, советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский заявил, что в мае так называемые скрутки с налога на добавленную стоимость (НДС) составили 1,9 млрд гривен.

Из них Государственная налоговая служба заблокировала 0,3 млрд, сообщил Уманский на своей странице в Facebook.

"Перепуг участников схемы и вынужденное блокирование правоохранителями "конвертов" как следствие повышенного публичного внимания - это около 3 млрд гривен месячного занижения "скрута". Блокирование налоговой схемщиков - это 0,3 млрд гривен. "Всего проведенного скрута - только 1,6 млрд гривен", - написал он.

Уманский отметил, что этих средств хватило бы на 300% обещанных надбавок всем медикам.

Напомним, что в апреле бывший министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua рассказал, что хотел уволить главу налоговой Сергея Верланова в связи с возможной коррупцией. Он заявил, что из-за "скруток" бюджет ежемесячно недополучает в среднем 5 млрд гривен.

"У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?»" - рассказал Уманский.

После этого лидеры фракций Верховной Рады договорились создать временную следственную комиссию, чтобы проверить заявления Игоря Уманского о "скрутках" НДС.

Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что бывший министр финансов Игорь Уманский станет его советником. По словам Ермака, его возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил Игорь Уманский. Поэтому он предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы.