Вследствие внедрения RAB-регулирования страна получит миллиарды инвестиций, – директор энергопрограмм Центра Разумкова

Это, по мнению эксперта, это позволит создать рабочие места не только на предприятиях распределительных сетей, но и на заводах производителей оборудования.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что имплементация RAB-регулирования для операторов распределительных сетей позитивно отразится на экономике Украины – позволит привлечь многомиллиардные инвестиции на протяжении 10 лет. Об этом сообщило интернет-издание Дело.ua.

"Внедрение RAB-регулирования позволит привлечь на порядок больше инвестиций, чем сейчас, речь о миллиардах долларов до 2030 года. Это позволит создать рабочие места не только на предприятиях распределительных сетей, но и на заводах производителей оборудования. Увеличатся поступления в госбюджет. Появится альтернатива ОВГЗ, которой ранее не было, а ведь лучше вкладывать средства в конкретные инвестпроекты, и все это станет доступно с внедрением RAB", - отметил Владимир Омельченко.

По его мнению, имплементация RAB-регулирования повлияет на уровень надежности энергоснабжения. "И главное – улучшится энергоснабжение, показатель SAIDI, который характеризует качество энергоснабжения, сейчас Украина на последнем месте по этому показателю, а при внедрении RAB выйдет на средний уровень. Это позволит удешевить подключение к энгергосетям, что важно инвесторам", - подчеркнул эксперт.

По его словам, страна с надежным энергоснабжением – однозначно привлекательна и для внутренних, и для внешних инвесторов. "Никто не будет вкладывать в промышленность и возобновляемые источники энергии, если страна не имеет надежного энергообеспечения", - считает Омельченко.

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели. По мнению ЕВА, при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирование, а именно – избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала – WACC. По мнению Ernеst & Young, ставка WACC также является экономически целесообразной и делает облэнерго привлекательным и понятным для любого инвестора, что важно для Фонда госимущества, который ждет RAB-тариф для запуска приватизации государственных облэнерго. Ранее Минэнерго призвало Регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка.