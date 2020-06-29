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Офис генпрокурора "задним числом" оформил постановление о вручении подозрения Порошенко, - адвокат

Правозащитник нашел в нем ошибки.

Офис генпрокурора "задним числом" оформил постановление о вручении подозрения Порошенко, - адвокат
Игорь Головань
Фото: interfax.ua

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова «задним числом» оформила постановление, которым вроде как поручила другому прокурору вручить подозрение Порошенко. Об этом адвокат написал в фейсбуке.

При этом адвокат отметил, что вначале Ирина Венедиктова и прокуроры доказывали, что такое постановление не нужно. Но позже оно появилось в материалах дела, но с ошибками.

«10 июня я написал пост о том, что Генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко», - напомнил Игорь Головань. - ... Однако позже «проффесионалы» перечитали кодекс. И постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко пресечения - содержание под стражей», - отметил Головань.

«

Вероятно, в результате спешки в тексте поддельного постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая! Генеральный прокурор не только некомпетентный, но и пытается скрыть некмпетентнисть фальсификациями. Не основания ли это для немедленной отставки?» - пишет Игорь Головань.

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