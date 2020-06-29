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Италия предоставила спецтехнику и снаряжение для ликвидации последствий паводков, - Аваков

Самолет с оборудованием для ГосЧС прибудет в Ивано-Франковск сегодня вечером.

Италия предоставила спецтехнику и снаряжение для ликвидации последствий паводков, - Аваков
Фото: mvs.gov.ua

По обращению Посольства Украины в Риме Италия приняла решение предоставить гуманитарную помощь спасателям, которые ликвидируют последствия наводнений в западных регионах Украины.

Об этом информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

"Соответствующее снаряжение и спецтехнику, а именно помпы, оборудованные комплектом рукавов, мобильные генераторы, спасательные тросы, квадрокоптер, каркасные палатки с подогревом на 10 человек, костюмы для подводных спасательных операций, надувные лодки с моторами, 4-местные катамараны, спасательные жилеты и шлемы, портативные радиостанции и другое будут применять спасатели ГосЧС для ликвидации последствий разрушительных наводнений", - говорится в сообщении.

Глава МВД Арсен Аваков поблагодарил за сотрудничество и помощь министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Протянуть руку помощи другу в тяжелые времена - это настоящее сотрудничество! Только так можно преодолеть беду, от COVID-19 до разрушительных наводнений", - написал украинский министр в своем твиттере.

Также Арсен Аваков сообщил, что самолет с оборудованием для ликвидации последствий паводков на Западе Украины, переданным Украине Италией, прибудет вечером 29 июня в Ивано-Франковск.

Напомним, в начале весны Украина передала Италии две партии гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. В начале апреля 20 украинских врачей отправились в Италию на две недели помогать итальянским медикам.

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