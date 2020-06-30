Третьякова: "Термин качество детей — не мой"

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что термин "качество детей" — не ее, а против нее ведется проплаченная кампания.

Об этом она заявила с парламентской трибуны, передает корреспондент LB.ua.

"Против меня ведется системная и проплаченная кампания. У меня есть враги... Они хотят, чтобы система оставалось такой же, как все 30 лет независимости... Грязная кампания свидетельствует об одном — наша команда и я лично наступили на хвост интересам влиятельных людей... Вот почему они испугались и вызвали этот скандал", — заявила она.

Третьякова подчеркнула, что информационная кампания против неё также вызвана геополитическим фактором.

"Недавно я как представитель Украины вошла в гуманитарную группу трехсторонней контактной группы в Минске... Они против того, чтобы в Минске звучала четкая и не двузначная проукраинская позиция... Информационная кампания, которую развернули против меня, является аморальной и абсурдной. Термин — "качество детей" — не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами... Термин не мой, а использовался Гери Беккером — нобелевским лауреатом... Все дети прекрасны, божий дар... Речь идет не о бедности, чем вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это недостойное поведение. Ни один информационный киллер не убедит меня в обратном".

Напомним, что Галина Третьякова во время выступления на вебинаре, который был организован Киевской школой экономики, рассуждала о социальных выплатах, стерилизации женщин без высшего образования в Сингапуре и "некачественных детях".

"Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы ребенку дать равные права, образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем - я скажу так жестко - мы получаем детей очень низкого качества, которые приводят к тому, что они тоже садятся на публичные деньги - это тоже Маргарет Тетчер говорила когда-то", - высказалась Третьякова.

После этого постоянная комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин обратилась к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с предложением отозвать нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову с должности главы соцкомитета за негуманные и антисоциальные высказывания.

Также ее высказывания как дискриминационные осудила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она призвала парламент не допускать таких ситуаций в дальнейшем.

Сама Третьякова написала пост с объяснениями, назвав ситуацию целенаправленным буллингом. Она сообщила, что "неудачно подобрала слова".