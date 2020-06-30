В Украине за сутки выявили 646 новых случаев коронавирусной болезни
В Украине за сутки выявили 646 новых случаев коронавирусной болезни
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
Профессор Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии
Профессор Пономарив госпитализирован в тяжелом состоянии
Глава Сбербанка РФ назвал украинскую "дочку" больной темой
Глава Сбербанка РФ назвал украинскую "дочку" больной темой
КМИС: рейтинг одобрения Зеленского впервые упал ниже 40%
КМИС: рейтинг одобрения Зеленского впервые упал ниже 40%
В Киев на забастовку начали съезжаться шахтеры
В Киев на забастовку начали съезжаться шахтеры
Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан только 14 стран
Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан только 14 стран
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
ГлавнаяПолитика

Зашедший в Раду от "Батькивщины" Сергей Евтушок принес присягу народного депутата

Он прошел в парламент вместо Ольги Бельковой, которая стала топ-менеджером ООО "Оператор ГТС Украины". 

Зашедший в Раду от "Батькивщины" Сергей Евтушок принес присягу народного депутата
Алина Свидерская
Фото: rbc.ua

Вошедший в Верховную Раду от партии "Батькивщина" вместо Ольги Бельковой Сергей Евтушок принес присягу народного депутата. Об этом на заседании парламента 30 июня объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Евтушок с 2008 по 2010 годы работал в Аппарате Верховной Рады Украины на должности помощника-консультанта народного депутата Украины Кошина Сергея Мефодиевича.

С 26 марта 2006 по 31 октября 2010 он был депутатом Сарненского городского совета V созыва. 31 октября 2010 избран Сарненским городским головой. С апреля по сентябрь 2014 года возглавлял Сарненскую райгосадминистрацию. 

Евтушок стал депутатом вместо Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственной инициативе досрочно сложила мандат народного депутата и возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами ООО "Оператор ГТС Украины".

Белькова была депутатом Верховной Рады трех созывов с 2012 года. До этого она была управляющим партнером EastLabs, где занималась поиском новых команд для финансирования их проектов и создания программы развития таких команд в акселераторе.

Евтушок на парламентских выборах в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу №156 от партии "Батькивщина". Он прошел в Раду, набрав 27.63% голосов избирателей.

25 июня Центральная избирательная комиссия признала избранным от "Батькивщины" и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также