Зашедший в Раду от "Батькивщины" Сергей Евтушок принес присягу народного депутата

Он прошел в парламент вместо Ольги Бельковой, которая стала топ-менеджером ООО "Оператор ГТС Украины".

Вошедший в Верховную Раду от партии "Батькивщина" вместо Ольги Бельковой Сергей Евтушок принес присягу народного депутата. Об этом на заседании парламента 30 июня объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Евтушок с 2008 по 2010 годы работал в Аппарате Верховной Рады Украины на должности помощника-консультанта народного депутата Украины Кошина Сергея Мефодиевича.

С 26 марта 2006 по 31 октября 2010 он был депутатом Сарненского городского совета V созыва. 31 октября 2010 избран Сарненским городским головой. С апреля по сентябрь 2014 года возглавлял Сарненскую райгосадминистрацию.

Евтушок стал депутатом вместо Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственной инициативе досрочно сложила мандат народного депутата и возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами ООО "Оператор ГТС Украины".

Белькова была депутатом Верховной Рады трех созывов с 2012 года. До этого она была управляющим партнером EastLabs, где занималась поиском новых команд для финансирования их проектов и создания программы развития таких команд в акселераторе.

Евтушок на парламентских выборах в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу №156 от партии "Батькивщина". Он прошел в Раду, набрав 27.63% голосов избирателей.

25 июня Центральная избирательная комиссия признала избранным от "Батькивщины" и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка.